與確診者同宴席 嘉市70歲女染疫曾打3劑莫德納

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嘉義市19日再新增1例COVID-19確診病例，市府表示，個案大多於家中自行烹飪食用，僅14日上午至燒瓶子（嘉義店）與親友用餐，16日晚間曾至永昌堂蔘藥行購買水果後返家，未有其他公共場所足跡。圖為環保局動員加強環境清消。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）嘉義市今天新增1例COVID-19確診個案21918，為70多歲女性，已接種3劑莫德納疫苗，與昨日公布案號21792參加同場喜宴，已收治負壓隔離病房。她足跡較為單純，去過的店家都完成清消。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會說明，繼昨天出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案21792），今天中央流行疫情指揮中心公布嘉義市再新增一名確診個案21918，2人都於13日參加同一場宴席。

黃敏惠說，案21918在15日曾自覺喉嚨稍微不適，些許暈眩，經服用藥物後症狀緩解， 18日收到細胞簡訊後，經衛生局協助安排採檢PCR，後續檢驗結果為陽性，Ct值21.9，目前已收治於負壓隔離病房。

另，案21918居住於嘉義市，已接種3劑莫德納疫苗，在她確診後市府立即疫調、匡列相關密切接觸者共計14人，並安排PCR檢測。

黃敏惠強調，案21918大多於家戶中自行烹飪食用，僅14日上午至燒瓶子（嘉義店）與親友用餐，16日晚間曾至永昌堂蔘藥行1樓店面區購買水果後返家，未有其他公共場所足跡。

黃敏惠說明，如民眾有與確診個案足跡重疊或收到細胞簡訊通知者，請落實自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞或流鼻水等疑似COVID-19症狀，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具，盡速至社區採檢醫院採檢站就醫。

今天嘉義縣2名確診個案21916與21917，也參與13日同一場宴會，這場宴會賓客已有4人染疫。（編輯：謝雅竹）1110319