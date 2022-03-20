飯店喜宴群聚4人染疫 嘉義縣市1541人篩檢全陰性

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嘉義市耐斯王子大飯店喜宴群聚案至19日累計4人確診，相關1541人採檢全數陰性。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣20日電）中央流行疫情指揮中心日前宣布13日在嘉義市耐斯王子大飯店喜宴參加者，截至昨天已有4人確診，嘉義縣市衛生局完成1541人採檢、全陰性，各大篩檢站今天將持續運作。

207人在13日到嘉義市耐斯王子大飯店參加喜宴，18日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案21792，嘉義市府緊急匡列207人居家隔離；中央流行疫情指揮中心昨天宣布嘉義市再新增1人、嘉義縣2人，嘉義縣、市衛生局持續擴大篩檢。

由於嘉義縣新增確診個案21917為嘉義縣秀林國小校長，他未待檢驗報告出爐即參加民雄鄉公所村鄰長聯誼會餐會，導致參與同場餐會的嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒也被匡列採檢，對此嘉義縣政府將對校長進行懲處。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天接受中央社記者電訪時表示，嘉義縣府在嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、民雄運動公園及秀林國小設置4處採檢站，因出現有確診者，相關足跡點已完成清消。

趙紋華指出，嘉義縣目前已匡列48人居家隔離，昨天共採檢1379人，PCR檢驗均為陰性，目前進行自主健康監測，4個採檢站今天持續運作。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，截至19日晚間9時已篩檢162人，全數陰性。

廖育瑋提到，喜宴案目前已有4例確診者，4人皆不同桌，是否為同場交叉感染還無法下定論，一切待病毒基因定序以釐清感染源。

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對於防疫政策是否要加嚴，嘉義縣、市皆表示，視疫情發展逐步檢討，呼籲民眾有相關足跡者憑簡訊到醫院或社區篩檢站篩檢，費用由政府負擔，請務必做好自主健康管理，與家人共處務必佩戴口罩，保持社交距離，如有症狀或不適，請撥打1922專線。

嘉義市耐斯王子大飯店昨天晚間宣布，配合政府防疫政策從20日起至23日止各餐廳實施預防性暫停營業，24日起恢復營業，客房仍維持正常營運。（編輯：陳仁華）1110320