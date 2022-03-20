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疫情10/300

嘉義縣確診校長沒等採檢結果就外出 遭罰1萬5000元

2022/3/20 14:32（3/20 15:08 更新）
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嘉義縣長翁章梁19日宣布縣內新增2名確診個案，並公布個案公共場所活動足跡，提醒民眾留意。（嘉義縣政府提供）
嘉義縣長翁章梁19日宣布縣內新增2名確診個案，並公布個案公共場所活動足跡，提醒民眾留意。（嘉義縣政府提供）
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣20日電）嘉義縣昨天出現2例確診案例與13日參加喜宴案接觸者有足跡重疊，其中一人是秀林國小校長，嘉義縣長翁章梁昨表示，校長在採檢結果未出爐就參與活動將依法懲處；嘉義縣衛生局今天裁罰1萬5000元。

翁章梁昨天下午召開線上記者會，說明新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例案21916（男，73歲）、案21917（男，56歲），與嘉義市染疫男子案21792相關，都參加同一場宴席，均已送醫隔離治療。

翁章梁指出，案21917是民雄秀林國小校長，足跡遍及嘉義縣政府教育處、人力發展所（創新學院）、南華大學及民雄鄉公所前停車場，15日參加全縣國小資訊研習、18日晚間參加民雄鄉公所舉辦的餐會。

翁章梁強調，秀林國小校長違反傳染病防治法36條規定，在通知採檢結果未出爐就參與活動，縣府依法懲處，並送校長成績考核委員會議處。

嘉義縣秀林國小全校師生採檢，從昨天起預防性停課10天至3月28日。

嘉義縣衛生局長趙紋華今天告訴中央社記者，衛生局將針對秀林國小校長裁罰新台幣1萬5000元。（編輯：陳仁華）1110320

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