近期境外移入個案多 指揮中心：檢疫期縮短導致

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近期境外移入個案較多，指揮中心21日表示，是因最近新舊制陸續檢疫期滿，採檢人數較多導致。圖為松山機場旅客入境後搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北21日電）近期境外移入個案數較多，指揮中心發言人莊人祥今天說，因3月7日起檢疫期縮短至10天，最近新舊制陸續檢疫期滿採檢，導致境外移入確診數較多，估計今明天後會下降。

近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，但境外移入個案數較多，19、20日連續2天單日境外移入破百例個案，今天也新增多達93例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會說明，因3月7日起入境檢疫天數從14天縮短至10天，6日前的14天檢疫期與7日後的10天檢疫期，最近皆陸續期滿，期滿採檢人數是先前的2倍，導致近期確診數較多。

隨著14天檢疫期者陸續期滿，莊人祥表示，估計今明兩天後，境外移入個案可能會下降。

指揮中心指揮官陳時中先前透露，規劃未來檢疫天數逐步縮短至753。媒體今天提問，未來是否分區縮短，如入境歐美國家先縮短至7天，東南亞國家仍維持10天。

莊人祥回應，目前已監測不同洲別與國家入境陽性率與當地疫情狀況，指揮中心會先考慮檢疫期由10天縮短至7天，至於7天檢疫期是否區分國家，還在思考中。

媒體詢問，台北市長柯文哲指下個月COVID-19疫情會大反撲，目前檢疫期縮短後觀察狀況為何。

莊人祥說，指揮中心隨時關注疫情變化，一旦發生本土疫情，會積極疫調，不希望這樣的情況發生；此外，縮短檢疫期迄今時間還短，目前沒有看到特別的徵兆，尚須觀察。

在醫療量能因應部分，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前落地採檢個案約85%屬輕症或無症狀，會分流至加強版集中檢疫所，其餘才會收治到醫院，因此使用的醫療量能並不多，收治個案最多的雙北地區，目前醫院負壓與專責病房收治還不到5成，尚可負荷。

羅一鈞也提到，國際疫情開始走向中後期甚至步入尾聲，境外移入個案約有半數為病毒量低、幾乎不具傳染力的舊案，可提前至5到7天解除隔離，不需隔離10天以上。（編輯：管中維）1110321