國境下半年有機會鬆綁 旅遊業透露有客製化訂單

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（中央社記者余曉涵、江明晏台北2日電）疫情趨緩，下半年有機會開放跨境旅遊，雄獅旅遊總經理游國珍說，初期將以高價團為主，目前也有客製化包團訂單；觀光局副局長林信任說，已邀請國內公協會針對入出境旅遊研擬。

雄獅集團於2020年拿下台鐵局「鳴日號」列車經營權，並在2021跨年檔期開出首班列車搶市，雄獅今天在「鳴日廚房」啟動記者會，宣布「鳴日號」觀光列車攜手晶華集團，打造「鳴日廚房」餐車服務搶攻國旅商機。

雄獅表示，去年經營鳴日號原先預估年營業額可達新台幣3至4億元，但去年因COVID-19本土疫情干擾，營收約1.4億元，今年加上鳴日廚房的服務，3月底啟航到6月的訂單都已客滿，看好今年預估營業額可達3.5億元。

台灣邊境鬆綁，下半年境外旅遊開放有譜，游國珍在記者會中表示，初期應是以「高價團」開始發動，例如：客製化約20萬起跳的婚禮團，後面才會是一般民眾出遊團，也要台灣與其他國家都開放才能成行。

他認為，未來的生活常態就是要「跟病毒共存」，不用過度緊張，就好像「會因為擔心車禍而不出門嗎？」他透露，下半年有客製化包團訂單，是從去年延到現在的高價團。

雄獅目前主攻國旅，他說先前因應疫情，1800個員工全部都挪到國旅，但現在解封前就要開始重建出境組織，例如官網要開始放出境旅遊預購，每月也要增20到30個人力到海外，先前海外旅遊高峰時的人力約是3000人。

針對跨境旅遊下半年鬆綁，交通部觀光局今天也找觀光業界的公協會研擬相關作為，觀光局副局長林信任在記者會會前接受媒體訪問說，邀請國內公協會到觀光局對出境及入境旅遊進行研擬，將會彙整各界意見後送到中央流行疫情指揮中心，依照國境解封的速度來辦理。

林信任指出，目前是商務先行，尤其在國內的考察團去國外、國外團商業考察來台灣這部分先進行，也將會配合防疫政策鬆綁來進行。

林信任說，觀光局有成立國境開放的工作小組，不斷因應疫情做滾動式檢討，過去也曾準備送開放國境的相關版本給指揮中心，但後續因應疫情變化暫緩，未來會根據最新狀況，配合國家政策方向逐步開放國境。

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另外，日台交流協會在臉書指出，自3月1日開始，日本實施了邊境防疫新措施。自台灣歸國或入境者持有符合條件的疫苗接種證明書、並接種完第3劑者，就不需要居家隔離。

日本ＤoMo集團董事長李奇嶽表示，日本雖然開放打滿3劑，且持有台灣小黃卡的台灣旅客入境免隔離，但目前僅限有工作簽證的商務客以及留學生，觀光客方面尚未開放，因此台灣民眾想去日本玩，還要再等等。（編輯：張芷瑄）1110302