佈局疫後旅遊市場 旅遊業提出入境團體指引

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（中央社記者余曉涵台北2日電）隨著疫情趨緩，台灣下半年有機會開放組團跨境旅遊，旅遊業者今天共同向觀光局提出民間版本的「入境團體指引」、「出境團體指引」，盼能爭取鬆綁時程跟明確SOP。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，下半年有機會大幅鬆綁邊境管制，迎接旅行團跨境旅遊，交通部觀光局今天召開「研議開放國境準備及旅行業復甦事宜會議」，不少相關公協會都提出相關建議。

台北市旅行商業同業公會、新竹市旅行商業同業公會、嘉義市旅行商業同業公會今天也發表聯合聲明，向觀光局正式提出民間版本的「入境團體指引」、「出境團體指引」，希望透過觀光局向中央流行疫情指揮中心爭取鬆綁357（3月開放商務、5月開放入境遊、7月開放出境遊）鬆綁時程與明確的標準作業程序（SOP）。

根據民間版「入境團體指引」及「出境團體指引」，業者建議新申請來台入境各類團體先以專案向主管機關報備，資格包含：非中央疫情指揮中心公布重點高風險國家人員、已施打2劑疫苗且達14天以上、在居住國搭機前2天內監測體溫紀錄，期間健康正常、搭機前72小時內核酸檢測PCR陰性報告，或提血清抗體檢測免疫保護力報告。

業者建議，團體旅客入境後，提出TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚）評估表單，配合採鼻腔唾液及進行第1次PCR檢測，並應於防疫旅館連續居家檢疫3天加上自主健康管理3天，且於檢疫期滿前（檢疫第3天）進行第2次PCR檢測，結果為陰性者方可開始進行旅遊。

業者也強調，希望「完全接種3劑疫苗免隔離入境」的政策一旦時機成熟，就能取消隔離檢疫。

業者指出，入境團體來台期間的預定遊程須事前（出發前3天）經由旅行公會送主管機關報備、加強接待人員防疫教育訓練，提升COVID-19認知及相關防疫知識，以確實引導及提醒旅客落實各項防疫措施等。

有關入境團客人數限制，業者提出單一修學旅行團體旅客人數初期開放一團上限350人（不含工作人員），其他一般團體為一團上限100人；每天入境團體總人數新增上限3000人，後續階段性檢討是否全面開放。

出境團體部分，業者提出旅客需已完整施打疫苗，種類須為世界衛生組織緊急使用清單（WHO EUL）或台灣核准緊急授權使用或專案製造的疫苗至少2劑以上（含2劑接種者），且達14天以上者，由航空公司在旅客辦理報到時負責檢查疫苗護照（卡）。

業者認為，團體出國旅客搭機前2天內應進行體溫監測紀錄，期間健康狀況正常，且持有72 小時內核酸檢測 PCR陰性報告，或可提血清抗體檢測免疫保護力報告。

業者也建議，預定遊程須事前（出發前3天）經由旅行公會送主管機關報備，旅客人數最多30人（不含工作人員），初期返台後，配合採鼻腔唾液及進行第1次PCR檢測，並應於防疫旅館連續居家檢疫3天加上自主健康管理3天，且於檢疫期滿前（檢疫第3天）進行第2次PCR檢測，結果為陰性者即可解除隔離，等第3劑施打政策完善後，取消隔離措施。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，希望至少要給業者半年以上的準備時間。

觀光局則回應，業者相關意見都會進行彙整，還會針對相關事項持續與業者開會，相關草案仍未有具體結論。（編輯：陳清芳）1110302