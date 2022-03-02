疫後觀光 移動的五星餐廳鳴日廚房30日上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）為布局疫後觀光，雄獅旅遊攜手晶華酒店集團，打造移動的五星餐廳鳴日廚房，以台灣在地食材為主，要讓旅客能在火車上有美食饗宴的全新體驗，預計30日上路，6月底前的座位已完售。

雄獅旅遊今天舉行「鳴日廚房」啟動記者會，會中宣布攜手晶華酒店集團，以國際觀光列車為標準，打造移動的五星餐廳，要讓旅客可以一邊欣賞台灣美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹煮的佳餚。

台鐵局長杜微致詞時表示，鳴日號在前年底啟動，去年雖然受到COVID-19疫情影響，但仍然有58團出團，帶來的內部產值超過新台幣1.4億元，未來台鐵也會推出各式各樣的鐵道旅遊服務。

台鐵局指出，鳴日廚房預計30日上路，規劃2節用餐車廂，分別有26及28個座位外，還有備餐車廂、商務車廂、客廳車廂及吧檯車廂等，未來台鐵也規劃今年推出結合「鐵馬＋鐵路」的兩鐵列車，後續也有海風號、山嵐號等觀光列車。

觀光局副局長林信任表示，鐵道跟美食都是台灣對外很好的行銷元素，這次鳴日廚房結合這2個元素也將是未來疫後的行銷台灣觀光的亮點。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，目前3月到6月行程在15分鐘內就已售完，下一波7月到9月的行程預計3月15日早上開賣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅旅遊指出，鳴日廚房行程初期主打1到2天花東行程，1日遊規劃花蓮往返行程，去程旅客可吃到晶華廚藝團隊精心設計的午餐菜單，前菜是「香蒸貢寮九孔佐香烤竹筍與松露百酒醬」，當列車行經龜山島後，會獻上「炙燒現流透抽襯蘭陽金柑與日蔥」，後續還有「冬山名產櫻桃鴨清湯佐煙燻鴨胸與溫泉蔬菜」、「星廚現烤頂級無骨牛小排趁甘藍茭白筍與葛瑪蘭刺蔥醬汁」、「花東紫心地瓜甘甜拉麵瀑布與香濃生乳捲」等菜色。

回程則是將宜蘭各地特產，包含鴨賞、三星蔥、金棗，牛舌餅等融入菜色中的下午茶饗宴；2日遊部分則是除了西式佳餚外，還安排日式料理供旅客品嚐。（編輯：張芷瑄）1110302

雄獅旅遊攜手晶華酒店集團打造移動的五星餐廳鳴日廚房，2日舉行啟動記者會，雄獅集團董事長王文傑（前左）、晶華董事長潘思亮（右2）等人出席，共同在列車上舉杯慶祝。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

雄獅旅遊2日舉行「鳴日廚房」啟動記者會，宣布將攜手晶華酒店集團，以國際觀光列車為標準，打造移動的五星餐廳，搶攻國旅商機，包含雄獅集團董事長王文傑（右3）、晶華董事長潘思亮（右2）、立法院副院長蔡其昌（左3）與台鐵局長杜微（左2）等人都出席。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

雄獅旅遊攜手晶華酒店集團打造移動的五星餐廳鳴日廚房，將於30日正式上路，列車規劃的吧檯車廂都有專人服務。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

雄獅旅遊攜手晶華酒店集團打造移動的五星餐廳鳴日廚房，預計30日上路，列車除規劃2節用餐車廂，還有備餐車廂、商務車廂、客廳車廂及吧檯車廂等。中央社記者張新偉攝 111年3月2日