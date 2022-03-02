晶華潘思亮：國際觀光明顯回溫要到2023年

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（中央社記者江明晏、余曉涵台北2日電）針對台灣鬆綁商務客入境，晶華董事長潘思亮表示，集團今年仍以國旅為主力，預估即使疫情過後，全球商務客也將較疫前少25%，明顯的國際觀光回溫要到2023年。

雄獅今天宣布「鳴日號」觀光列車攜手晶華集團，打造「鳴日廚房」餐車服務，搶攻鐵道國旅商機。

針對台灣鬆綁商務客入境，晶華董事長潘思亮今天受訪時表示，集團今年仍以國旅為主力，預估即使疫情過後，全球商務客也將較疫情前減少25%。

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潘思亮認為，開放國際商務客、留學生入境對於台灣經濟是正面加分，但疫情期間在線上會議等洽公模式改變下，預估全球商務旅遊將較疫情前減少25%；國際觀光方面，受到機票、住宿、防疫等費用增加影響，雖民眾出國次數會減少但停留天數會變長，要到2023年才會有較明顯的國際觀光回溫。

潘思亮表示，國旅很興盛，晶華今年重心仍放在國旅市場，台北市的國際觀光旅客業者只能在加護病房「自己抓藥、自己救自己」，另外，集團旗下包含在北投、墾丁的案子都如期進行，海外投資案也持續在發展中，香港麗晶則視疫情狀況而開幕。（編輯：張均懋）1110302