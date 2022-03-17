日本決定3/21解除重點措施 全境重回無防疫限制

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本政府今天正式決定，目前在東京都及大阪府等18都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，將如期於3月21日解除。時隔約2個多月，日本境內原則上將重回無防疫限制的生活。

受到境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，日本政府從今年1月8日起針對部分地區實施「防止蔓延等重點措施」，疫情高峰時全境47都道府縣最多有36都道府縣都被納入適用。

日本經濟新聞報導，隨著重點措施即將解除，日本政府對餐飲店提早打烊及限制供酒等籲請也將告一段落，且各項活動開放入場人數也不再受限。

由於日本目前單日新增確診病例已呈現趨緩傾向，日本政府將把重點逐漸放在重新恢復經濟活動。

首相岸田文雄把解除重點措施後的時期定位為「邁向正常生活的過渡時期」；為了避免疫情再度擴大，日本政府將持續要求民眾做好戴口罩等基本防疫措施。

大阪府知事吉村洋文表示，即使解除重點措施，依然會持續要求餐飲店限制容留人數。

不過，解除防疫措施也不是沒有隱憂，日本全境單日新增確診病例目前仍維持在5萬例上下，病例減少步調相當緩慢，且社會上也出現對主流病毒株被置換成Omicron亞型變異株BA.2的憂慮。

日本政府將在警戒疫情再度擴大並確保醫療量能及防疫對策的同時，試著正式恢復經濟社會活動。

根據日本政府3月11日公布的重點措施新標準，就算該地病床使用率超過原先設定的50%標準，只要新增確診病例有減少傾向，也能預估醫療量能負荷將減輕的話，就可以解除重點措施。

這次18都道府縣能全數解除，就是基於上述新標準所做判斷。因此，目前病床使用率仍維持高檔水準的部分地方，仍必須對防疫對策保持關心。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110317