加拿大4/1起完整接種者 入境不需病毒檢測

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溫哥華機場在社交媒體上貼出宣傳，提醒旅客3月31日晚上9點1分起，入境溫哥華機場不需再提供新冠病毒檢測證明。（溫哥華機場提供）中央社記者程愛芬傳真 111年3月17日

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（中央社記者程愛芬溫哥華17日專電）許多國家逐漸開放邊境，加拿大政府今天也宣布完全接種疫苗的旅客，從4月1日起入境加拿大不再需要病毒檢測陰性報告。

英國、丹麥、瑞士和愛爾蘭等國家已沒有要求入境需提供病毒檢測陰性報告；加拿大之前遲遲沒有鬆綁政策，而是規定完全接種疫苗的旅客，仍需出示抵達前72小時內的核酸檢測（PCR）陰性證明，直到2月下旬改為可接受抗原快篩陰性證明。在加拿大旅遊和商界不斷呼籲下，政府終於決定取消檢測規定。

加拿大4月1日起完全接種疫苗的旅客雖不需提供檢測證明，但仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，但在等待結果時無需隔離。

此外，旅客入境前仍需登錄ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明及其他所需資訊。

未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，進入加拿大後還要隔離檢疫14天。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天表示：「所有加拿大人都已經厭倦兩年的大流行病，渴望生活儘可能恢復正常。」

加拿大和美國往來密切，許多人時常開車穿越美加邊境，住在加拿大的民眾也很高興返加入境不用再檢測。

住在溫哥華的陳韻竹向中央社記者表示，她聽聞取消病毒檢測的消息非常高興，因為姊姊一家人住在西雅圖，終於可以帶著母親去西雅圖，全家人好好團聚了。

她說：「疫情前，我們常常去西雅圖，探親之外，還可以吃喝玩樂；發生疫情後，因為封鎖限制太多，檢測又貴又麻煩，所以兩年多都沒有去美國。現在加拿大油價飆升到每公升2加幣（約新台幣45元），去美國加油購物都比較便宜，這個夏天可以常常南下遊樂了。」

在溫哥華經營旅行社已25年的大華旅遊總經理張維霖也向中央社記者表示，這是令人振奮的消息，已經有很多客人詢問機票和郵輪旅遊等細節，準備好好在今年「瘋一夏」。4月起本來就是加拿大的旅遊旺季，取消檢測要求，讓很多外國遊客更樂意選擇加拿大為旅遊地。且加拿大人出國旅遊也更安心了，不用擔心回程入境時需檢測。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）會長畢提（Perrin Beatty）昨天指出，對於像他一樣必須時常出差至海外的商務人士來說，這實在是一個非常好的消息，也能確保加拿大在商務活動保持競爭力。（編輯：陳惠珍）1110318



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