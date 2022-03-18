莫德納向FDA申請全體成人接種第4劑

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）莫德納公司17日晚間表示，他們已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請全體成人接種第2劑COVID-19疫苗追加針的緊急授權，使究竟要打多少劑疫苗議題再獲關注。

莫德納（Moderna）申請讓全體成人接種第2劑追加針（俗稱的第4劑），範圍更甚於輝瑞（Pfizer）與BioNTech本週的申請。後者15日向FDA申請的緊急授權，只是讓65歲以上者接種第2劑追加針。

「紐約時報」指出，莫德納公司此舉很可能激發新一輪論戰。科學界目前已經為輝瑞/BNT、莫德納這2款疫苗，在面對新COVID-19變種時保護力究竟有多長爭論不休。

輝瑞表示，他們申請為65歲以上者施打第4劑主要依據的是以色列的研究資料；莫德納則說，他們根據的是自家疫苗在美國、以色列應對Omicron時的表現。

聯邦衛生官員已憂心，第3劑莫德納、輝瑞/BNT疫苗到今秋時保護力恐又下滑。紐時認為，目前跡象看來藥政當局應會很快核准輝瑞/BNT的第4劑緊急授權，但申請範圍大得多的莫德納則很難說。

對當前要否打第4劑、又是哪些人該接種，科學家看法兩極。休士頓「貝勒醫學院」（Baylor College of Medicine）疫苗專家霍泰茲（Peter J. Hotez）表示，他「強烈支持現在就應打第4劑」。

霍泰茲說，第3劑在預防Omicron染疫住院乃至感染，都帶來可觀的保護，讓疫情危害性遠低於2020年底到2021年初時的高峰，「打完第3劑數月後保護力降得很快是很清楚的事，保護力都是短期的，此時需要第4劑來重新撐起」。

前FDA首席科學家古德曼（Jesse L. Goodman）看法不同。他認為即便預防輕症感染的保護會隨時間下滑，但第3劑要多久才會連重症都無法預防，目前都沒有更多資料可判明，更不要說第4劑，現在接種究竟能起到多大保護都是未知。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月公布的研究發現，輝瑞/BNT、莫德納這2款mRNA疫苗，接種第3劑兩個月後對預防染疫住院有91%的保護力，但4個月後便降至78%，不過這份研究相當概略，並未按年齡、有無慢性病或其他因素來細分住院人數。（譯者：陳亦偉）1110318