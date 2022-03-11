日本估COVID-19疫苗足夠 擬最快夏天開打第4劑

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日媒報導，日本政府已在檢討為民眾施打第4劑疫苗，最快今年夏天開打。圖為東京大型接種中心。（中央社檔案照片）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，日媒報導，日本政府已在檢討為民眾施打第4劑疫苗，最快今年夏天開打，目前評估疫苗總數足夠讓有意願民眾施打。

日本每日新聞報導，厚生勞動大臣後藤茂之今天在記者會上並未明說，僅表示將基於科學知識及密切關注各國因應作為做出決定。

後藤說，現在全力讓有意接種第3劑疫苗的民眾都能早日完成接種；至於確保第4劑疫苗數量，厚生勞動省會確實負起責任。

讀賣新聞報導，日本政府已在檢討為民眾施打第4劑疫苗。由於跟第3劑疫苗接種須間隔6個月以上，所以預計最快將從今年夏天開打。

日本政府公布計畫指出，將在今年4月底前完成供全境第3劑接種的1億2820萬劑疫苗配送作業。

根據目前方向，第4劑接種預計將使用2022年內運抵的7130萬劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，及2022年上半年運抵的2350萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

由於第1劑及第2劑接種剩下的約4400萬劑已用在第3劑接種作業，所以加總第3劑接種所剩疫苗數量後，厚生勞動省官員表示，數量足夠供所有想接種第4劑的民眾使用。

日本政府起初設定第2劑接種後「原則上超過8個月」，才能接種第3劑疫苗，但遭受批評速度太慢，所以縮短為間隔至少6個月。

基於相同考量，日本政府希望提前為第4劑接種進行準備。

不過，目前專家對第4劑疫苗效果等提出慎重意見，日本政府將視正推動第4劑接種作業國家的狀況，來決定最後的接種間隔時間。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110311