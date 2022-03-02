兒童納COVID-19疫苗接種對象？專家近期討論

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北2日電）COVID-19本土疫情未停，近期幼兒園相關病例不少，各界關注12歲以下兒童可否納為COVID-19疫苗接種對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，專家近期將開會討論。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國內有醫師建議，雖然兒童染疫多為輕症或無症狀，但卻是病毒在家庭和校園的傳播者，建議指揮中心將兒童納入打疫苗行列。對此，陳時中今天下午在記者會中表示，這是一個難題，國內專家都在激辯中。

據指揮中心統計，自台灣出現疫情以來，幼兒園染疫人數為129人、國小學童231人、國中生129人。陳時中說，針對BNT或莫德納疫苗對於幼兒保護力，據最新國外報告顯示，看起來不是那麼好，台灣至今沒有兒童重症患者，兒童染疫數相對少，是否開放兒童施打疫苗，仍待專家討論。

台灣持續拚第3劑加強劑完成率，各國已準備提供第4劑施打，韓國2月起提供高風險族群開打第4劑COVID-19疫苗，也就是第2支追加劑；瑞典公共衛生局也建議80歲以上長者、療養院住民，以及接受居家照護人士，應接種第4劑疫苗。

台灣是否可能比照海外提供第4劑疫苗施打，陳時中說，以台灣採購疫苗數量，提供第4劑疫苗施打絕對沒問題，「我們有那個量」，但問題是要不要打，據報告顯示，第3劑保護力生成已經到頂點，第4劑只是將消退的保護力恢復到第3劑狀況，相關議題仍待討論。（編輯：張雅淨）1110302