3/2本土2例與桃園米迪幼兒園相關 境外增47例[影]

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北2日電）疫情指揮中心公布今天國內新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為2例本土病例，皆與桃園米迪幼兒園案有關。另外，境外移入47例；無新增死亡病例。（編輯：卞金峰）1110302

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為23例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓（12例）、美國（6例）、香港（3例）、印尼（2例）、泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士（各1例）移入，另9例調查中。入境日介於今年2月5日至2月28日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,328,352例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,307,492例排除），其中20,533例確診，分別為5,040例境外移入，15,439例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）