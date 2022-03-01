桃園米迪幼兒園群聚增3例 確診者22處足跡曝光

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園市今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，為新街國小學童。桃市府表示，採檢全校2496人皆陰性；公布6個案疫調足跡，包括圖書館、餐廳、超商等22處。

桃園市一名禮儀公司員工（案20621）確診，3名就讀新街國小的兒子也在今天確診（案20658至案20660）。桃園市政府今天下午表示，新街國小原先預計採檢2497人，因有1人重複計算，實際採檢2496人，檢驗結果皆為陰性。

桃市府也同步發布新聞稿說明案20557、案20559、案20617、案20621、案20622、案20658的公共場所足跡，包含2月19日去過大魯閣遊戲愛樂園中壢中原店、薩莉亞中原家樂福店；2月20日至21日去過全聯中壢福州門市。

2月23日去過桃園市立圖書館觀音分館、天香企業社、大龍石彫工藝社；2月24日去過7-11勁賀門市、漯食Tashi Brunch、中壢國際青年商會；2月24日、27日去過奇利寵物精品。

2月25日去過萊爾富桃縣桃明門市、蘆竹區許家肉圓、和平濕地生態農場、8 Code鬆餅中原店、錦家御宴、古哥客家小館；2月26日去過全家新屋清華門市、7-11高青門市；2月26日至27日去過7-11笙園門市。

2月27日去過藏王極上鍋物中壢店、蝦皮店到店中壢福州二店、新資生藥局福州店；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110301