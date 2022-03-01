加強型防疫旅館護理師定序與本土不同 感染源估為境外移入病例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北1日電）台北及新北加強型防疫旅館日前陸續傳出護理師確診，指揮中心今天公布，據病毒基因定序證實，序列與現有本土疫情皆不同，顯示感染源應為其他境外移入病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台北市及新北市加強型防疫旅館各有一名護理人員因工作定期採檢後檢出陽性，護理師主要負責接待落地採檢陽性旅客入住，感染源待釐清。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，由於病毒基因定序證實，2名染疫護理師病毒株序列沒有在國內任何一起本土群聚發現過，將比對過去曾接觸的境外移入個案。

羅一鈞說，衛生單位已鎖定新北護理人員曾接待過的11名確診者（Ct值皆小於27），展開病毒序列比對作業，但全基因比對結果皆不相同；其餘30名接待過境外個案因病毒量太低，無法進行定序，此案將監測到3月4日，若無新增個案期滿即可結案。

至於台北市加強型防疫旅館護理師，羅一鈞表示，衛生單位已鎖定護理師曾接待過的5名病毒量較高確診者，其中已有4人序列比對結果出爐，但結果皆不同，還有1名境外移入個案基因定序比對作業進行中，待結果出爐會儘速向民眾說明。

另外，境外移入個案（案20089）相關的家庭群聚病毒基因定序也出爐，案20089於2月10日從美國入境，採7+7檢疫方案，2月17日採檢陰性後，2月18日回到宜蘭家中繼續居家檢疫，隔天因探病需求採檢確診，個案在家檢疫期間，住在不同樓層負責送餐的姊姊（案20395）也染疫。

羅一鈞說，經最新定序結果，雖然案20089與案20395序列一致，但定序出來的病毒株沒有在國內任何一起本土群聚現蹤過。據指揮中心統計，國內Omicron變異株本土疫情，截至目前已累計15條序列不同的傳播鏈。

國內2起感染源不明群聚結案，分別為新北樹林嘉聯益電子廠案，以及高雄鳳山家庭、紅茶牛奶店及大林煉油廠群聚。截至目前監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。（編輯：張雅淨）1110301