桃園米迪幼兒園增3小學生染疫 宗教協會衍生1人確診

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，1日起至31日適度放寬防疫措施，民眾於室內外運動可免戴口罩。圖為民眾脫下口罩在河濱公園打網球。中央社記者吳家昇攝 111年3月1日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北1日電）國內今天新增4例COVID-19本土個案，分別為桃園米迪幼兒園案增加3名小學生染疫，此群聚累計24人確診；宗教協會吃唱團群聚衍生設計師案也新增1名確診病例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布國內新增44例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增本土個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。莊人祥說明，其中3例本土個案與桃園米迪幼兒園群聚相關，分別為案20658至案20660，年齡介於5至10歲之間。

莊人祥進一步解釋，案20658至案20660來自同一家庭，是日前公布案20621的兒子，就讀同一所國小，陸續於2月28日起出現發燒等症狀，居家隔離期間採檢陽性，Ct值介於25至28。

另外，宗教協會吃唱團群聚衍生設計師案新增1名確診病例（案20657），是一名40多歲女性，居住於台北市，為曾參加宗教春酒活動確診者（案19991）的同事，2月14日同有職場接觸史，居家隔離期滿採檢陽性，屬於居隔陰轉陽個案，曾出現喉嚨有痰症狀，Ct值為29。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬533例確診，分別為5040例境外移入，1萬5439例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另14例為境外移入。（編輯：張雅淨）1110301

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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