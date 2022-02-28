桃園新街國小3學童採檢陽性 全校停課14天、採檢1800師生

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桃園市新聞處28日晚指出，匡列採檢出3名新街國小學童呈現陽性，已緊急通知全校師生進行採檢，預計1800人在28日晚採檢完畢。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市新聞處今晚指出，匡列採檢出3名新街國小學童呈現陽性，已緊急通知全校師生進行採檢，預計1800人在今晚採檢完畢；新街國小及附設幼兒園即起停課14天、至3月11日。

新聞處表示，今天公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案20621，經衛生局匡列家人採檢，有3名學童晚間採檢結果呈現陽性，桃園市衛生局、教育局緊急通知全校師生採檢。

新聞處指出，全校師生預計採檢1800人，將在今晚採檢完畢，實際採檢數、結果與相關細節，待明天下午由中央流行疫情指揮中心與桃園市政府說明。

教育局晚間也在網站公布，中壢區的新街國民小學及其附設幼兒園從今天起停課至3月11日；另外，桃園市觀音區的米迪幼兒園（含米吉課照中心）、觀音國小及其附設幼兒園、富林國小及其附設幼兒園也已停課至3月11日。（編輯：戴光育）1110228