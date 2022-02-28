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疫情38/300

桃園市新增確診者足跡 曾到甘泉夜市、殯葬中心等19處

2022/2/28 16:58（2/28 18:02 更新）
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桃園市政府28日公布確診者新增公共場所足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府28日公布確診者新增公共場所足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市政府今天公布確診者新增公共場所足跡，曾前往甘泉寺、甘泉夜市、桃園及中壢區殯葬服務中心、悠悅汽車旅館及汽車展示中心等19處，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿，公布昨天及今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，案20555、案 ，20556、案 20557、案 20558、案 20561、案 20562、案 20563、案 20580、案 20620的公共場所足跡。

新聞處長詹賀舜表示，相關個案15日晚間曾至觀音區甘泉寺；16日至18日及20日到26日，去過早安美芝城觀音中正門市；20日及22日曾到大家超市、20日下午去過三木子雞蛋糕、派克雞排桃園觀音店、蝦皮店到店觀音大觀店、大樹藥局桃園中正門市、三商巧福內壢門市；22日曾到桃園區殯葬服務中心，並在同日晚間到觀音區風火輪機車行。

另外，23日到25日曾搭乘桃園客運5042路線往返下大坡腳站與觀音站，23日下午至中壢區殯葬服務中心羽昇館、六星禮儀百貨；24日下午至7-11觀昌門市、晚間前往甘泉夜市；25日上午至中華湯包新生店、悠悅汽車旅館，下午至HYUNDAI平鎮展示中心；26日晚間前往中壢區龍巢飯麵館。

新聞處說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：張銘坤）1110228

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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