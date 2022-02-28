桃園市幼兒園本土疫情擴大 觀音國小設置採檢站

桃園市米迪幼兒園案本土疫情擴大，市長鄭文燦（右）28日在桃園市COVID-19疫情說明記者會中表示，在27日採檢的1678人中，有5人陽性確診，市府也在觀音國小設置社區採檢站。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市米迪幼兒園案的本土疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天表示，在昨天採檢的1678人中，有5人陽性確診，市府也在觀音國小設置社區採檢站，從3月1日到3日都可進行採檢。

桃園市長鄭文燦上午在線上直播的桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，觀音區米迪幼兒園群聚感染事件，在26日採檢出1名幼童感染，連同幼童爸媽共3人確診，市府進行幼兒園全員採檢，27日衍生出3個家庭確診共11人，市府昨天也進行包括家庭、職場以及活動足跡的擴大採檢。

鄭文燦說，市府在觀音國小及附設幼兒園採檢1038人，有1035人陰性、3人為陽性，居家隔離30人；另外，在富林國小採檢237人，其中1人為陽性，其他236人陰性，居家隔離150人，這2所學校已預防性居家隔離14天；另外在蘆竹區某職場確診者的弟弟也採檢出確診，目前因家庭採檢出來的居隔人數有81人。

鄭文燦指出，市府也針對衍生3個家庭的職場、學校等進行採檢，包括觀音區2個國小、1個職場，以及蘆竹區1個職場。另外，也進行米迪幼兒園與米吉課照中心的採檢，為確保社區的安全，市府在觀音國小設置社區採檢站，從3月1日到3日都可進行採檢。

鄭文燦表示，針對國小、幼兒園開學後的防疫措施，市府進行包括健康監測、入口體溫監測以及手部消毒等，在幼兒園一天須要在早上、中午跟離園時量測體溫，國小部分也必須在家庭聯絡簿記錄家人是否發燒，學校部分的防疫對策市府日前已發布，會請教育局以及各校加強防疫措施。

鄭文燦呼籲，社區中的民眾有足跡重疊或覺得必要，都可前往觀音國小採檢站檢測，因為這起群聚感染大部分的職場、學校及幼兒園都在觀音區，因此市府會針對地區擴大採檢及社區監測。至於居家隔離的542人，以一人一室為主，若無法達成，市府會安排在免費的防疫旅館進行。

鄭文燦指出，採檢的範圍有一例是跟桃園市無關的新北市個案20566，他在龜山某職場工作，職場中有39人也進行採檢全數都是陰性。而昨天在觀音區某職場及蘆竹區某職場分別採檢313人與45人也都是陰性。

鄭文燦表示，依照過去的防疫經驗評估，這類型的傳播速度非常快，因此必須擴大匡列居隔，也許在居隔的範圍內會有第2、第3波的確診案，市府都會仔細追蹤，務必在最短的時間內築起社區防火牆，市府會視後續採檢情況，再決定擴大居家隔離範圍。

鄭文燦指出，目前為止，幼兒園的相關感染共有19人確診，由於第一起3名成員確診的家庭，另外也有3個同住友人一採為陰性，市府正在進行血清抗體查驗，以確定同住友人是否感染過，進而影響到3名同住者。

至於米迪幼兒園，鄭文燦說，市府已完成287人全部採檢，到目前為止有10人是陽性，277人是陰性，市府將比照八德區加貝爾幼兒園經驗，針對居家隔離期間加強關懷照顧，另外也會進行二採或多次採檢，確保幼兒園安全後才能恢復營運。（編輯：張銘坤）1110228