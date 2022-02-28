更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情37/300

新北涮涮鍋群聚再增足跡 曾搭環狀線及機捷

2022/2/28 17:04（2/28 18:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市衛生局28日公布涮涮鍋染疫店員工的3名確診家人足跡，曾搭環狀線及機捷。（新北市政府提供）
新北市衛生局28日公布涮涮鍋染疫店員工的3名確診家人足跡，曾搭環狀線及機捷。（新北市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日）新北市衛生局指出，新北今天新增1本土確診個案，日前某父子確診後，居隔的母親陰轉陽；同時公布涮涮鍋染疫店員工的3名確診家人足跡，曾搭環狀線及機捷。

新北市衛生局公布新聞資料表示，新北今天新增1例本土確診病例（案20623），個案為60多歲婦女，她已接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，丈夫（案20397）及兒子（案20396）是雙北父子確診個案。

衛生局指出，案20623被匡列居家隔離，原核酸檢測（PCR）為陰性，2月27日2度採檢轉為陽性，Ct值25.6。個案於居隔第4天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

案20397曾於2月17日到板橋的涮涮鍋店內消費，疑因此造成涮涮鍋店員工案20456、另1名員工案20529及案20529的父親（案20564）、母（案20565）、妹妹（案20566）等同住家人遭匡列居家隔離，經採檢均為陽性。

繼27日公布涮涮鍋店2確診員工的足跡後，新北市衛生局今天再公布案20529的3名家人案20564、案20565、案20566的公共場所足跡，曾搭捷運環狀線、機場線往來板橋及新莊等地。（編輯：戴光育）1110228

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
延伸閱讀
桃園米迪幼兒園案增7確診 累計21人染疫北市最新確診足跡至中華公園、麥味登、墨賞新鐵板料理桃園市新增確診者足跡 曾到甘泉夜市、殯葬中心等19處
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀