新北涮涮鍋群聚再增足跡 曾搭環狀線及機捷

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新北市衛生局28日公布涮涮鍋染疫店員工的3名確診家人足跡，曾搭環狀線及機捷。（新北市政府提供）

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（中央社記者王鴻國新北28日）新北市衛生局指出，新北今天新增1本土確診個案，日前某父子確診後，居隔的母親陰轉陽；同時公布涮涮鍋染疫店員工的3名確診家人足跡，曾搭環狀線及機捷。

新北市衛生局公布新聞資料表示，新北今天新增1例本土確診病例（案20623），個案為60多歲婦女，她已接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，丈夫（案20397）及兒子（案20396）是雙北父子確診個案。

衛生局指出，案20623被匡列居家隔離，原核酸檢測（PCR）為陰性，2月27日2度採檢轉為陽性，Ct值25.6。個案於居隔第4天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

案20397曾於2月17日到板橋的涮涮鍋店內消費，疑因此造成涮涮鍋店員工案20456、另1名員工案20529及案20529的父親（案20564）、母（案20565）、妹妹（案20566）等同住家人遭匡列居家隔離，經採檢均為陽性。

繼27日公布涮涮鍋店2確診員工的足跡後，新北市衛生局今天再公布案20529的3名家人案20564、案20565、案20566的公共場所足跡，曾搭捷運環狀線、機場線往來板橋及新莊等地。（編輯：戴光育）1110228