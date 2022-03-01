陳時中：旅烏克蘭台人返國登機不需PCR證明 落地採檢即可

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（中央社記者王承中台北1日電）針對旅烏克蘭台人遭滯留在土耳其機場，衛福部長陳時中今天表示，已經宣布從烏克蘭返台不需要登機前的PCR，返國後落地採檢即可，應該是機場及航空公司未收到相關訊息，相信駐外單位會予以協助。

旅烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑似因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會官員赴立法院進行福島食品進口及因應俄烏衝突專案報告，陳時中在列席立法院院會前接受媒體聯訪時表示，指揮中心日前在記者會中就已經宣布，從烏克蘭返台不需要登機前的PCR，返國後落地採檢即可。

對於民眾被滯留在土耳其機場，他表示，應是機場及航空公司未收到相關訊息，相信駐外單位應該會盡量予以協助，指揮中心只能管在國內的要求，會再與外交部做聯繫。

對於健保署擬調整慢性處方箋等部分負擔，陳時中指出，目前的共識是第一次領藥維持健保署的提案，第2、3次領藥如何收取部分負擔則還在討論、未定案，主要考量到加重負擔太多對弱勢者不利，以及收取部分負擔可能影響患者遵從醫囑長期服藥的意願。（編輯：趙蔚蘭）1110301

學生撤離烏克蘭返台卡關 教育部：等候航班安排

（中央社記者陳至中台北1日電）留學烏克蘭的台灣學生原安排今天搭機返台，但在土耳其轉機時，疑因PCR切結書被打回票。教育部表示，移民署已核發同意登機文件，目前正在機場貴賓室休息等候後續航班安排。

烏克蘭台灣留學生Simon今天上午7時透過社群媒體表示，烏克蘭留學生和旅烏台人共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其轉機回台灣。衛福部告知可免做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測先搭機，返台再做檢測，但他們在土耳其機場出示免PCR切結書，疑因地勤溝通問題而被打回票，可能要明天才能返台。

教育部今天以文字回應媒體指出，駐外館處依規定協助學生備妥登機前無法出示COVID-19檢驗報告的旅客入境檢疫切結書，移民署並已向航空公司核發同意4名學生登機文件，確保學生可以登機。

教育部目前暫未明確說明學生轉機卡關的原因，但解釋，返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排，目前學生正於土耳其機場貴賓室休息，等候後續航班安排。

根據教育部駐外教育組3月1日更新的烏克蘭留學生最新狀況，總計12名學生中，有3人於2月24日返台。6名學生搭乘第1批撤僑巴士於2月26日抵達波蘭，其中4人於2月28日搭機返台，目前在土耳其等候轉機；2人目前暫留波蘭。

剩下3名學生較晚動身撤離烏克蘭，教育部表示，其中1人已抵斯洛伐克避難。原留在烏克蘭東部的1名學生，以及留在烏克蘭南部的1名學生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士。

教育部表示，會透過駐外教育組持續密切聯繫、照料留學生，並轉知當地情勢發展，提供必要的協助。（編輯：張芷瑄）1110301