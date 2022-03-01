桃園米迪幼兒園群聚已傳4波 最早確診一家3口疑為源頭

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北1日電）桃園米迪幼兒園群聚擴大，指揮中心今天說明，疫情至少已傳4波，最早確診的一家3口，媽媽與孩子分別為最早發病與驗出N抗體陽性，代表較早染疫，為可能源頭。

中央流行疫情指揮中心公布今天新增4例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，其中3例與桃園米迪幼兒園群聚案相關，整起群聚事件累計24人確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，米迪幼兒園群聚案最早確診的一家3口，其中媽媽（案20484）與就讀幼兒園的兒子（案20485），2人採檢2次Ct值皆高，代表病毒量低，研判較早染疫。

羅一鈞說，進一步檢驗這名小朋友的N抗體呈陽性，是整起群聚事件中唯一驗出N抗體陽性者，且發病時間比其他幼兒園小朋友還早。

不過，羅一鈞提到，每個人抗體生成速度不同，這名媽媽的發病日比兒子早2天，且通常是大人在外工作或活動感染病毒後，返家再傳給小朋友。

羅一鈞說，目前僅能初步研判這一家3口可能是此群聚事件中較早染疫的源頭，後續仍要視病毒定序結果，研判與哪條本土傳染鏈相關。

羅一鈞提到，一家3口的媽媽2月17日出現症狀，是整起群聚最早發病個案，迄今已經近2週，一般病毒傳播間距約2至3天，且Omicron病毒傳播快速，以此推斷至少已有4波傳染。

此外，宗教協會春酒聚餐歡唱群聚案，今天再添一人確診，羅一鈞說明，這名新確診個案（案20657）在一般公司工作，先前遭匡列後隔離期滿採檢確診，因此沒有其他需匡列的職場接觸者。

羅一鈞說明，宗教協會群聚案遭匡列者，昨天至今天隔離期滿，近日將追蹤完畢。至於這起與設計師、房屋代銷與宗教協會相關群聚案中，後續有回溯匡列幾名在餐廳用餐的接觸者，將持續監測至3月9日。（編輯：張雅淨）1110301