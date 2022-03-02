桃市府公布個案足跡 曾赴麥當勞、SOGO等6處

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市政府今天下午公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）桃園個案20617、20618、20621、20682的公共場所足跡，包含麥當勞、早餐店、SOGO中壢店美食街等6處。

市府表示，上述個案足跡包含2月21日至2月25日至觀音區文化路「馨香早餐店」；2月24日早上至麥當勞中壢中華店，中午至遠東SOGO中壢店B1美食街，傍晚至中壢區新生路「美斯樂泰式便當」；2月25日中午至觀音區「來喀麵飯館」及中壢區「小巷子清燉牛肉麵中壢店」。

市府表示，民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：陳仁華）1110302