3/7入境新制成防疫關卡 陳時中：穩定再談開放

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指揮中心指揮官陳時中表示，3月7日起入境鬆綁新制將成台灣防疫重要關卡，若開放後一段時間疫情穩定，才會有進一步的放寬措施登場。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北2日電）台灣將走向經濟防疫新模式，指揮中心指揮官陳時中今天表示，3月7日起入境鬆綁新制將成台灣防疫重要關卡，若開放後一段時間疫情穩定，才會有進一步的放寬措施登場。

近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例數維持個位數，外界關注若好現象可持續半個月以上，是否可能再次推出新的鬆綁政策，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午疫情記者會中表示，在全民共同努力之下，本土防疫邊境管制成績亮眼。

陳時中提到，參考各國開放後確診案例必然增加經驗，3月7日起入境檢疫不僅縮短為10天，場所更改為自家隔離檢疫為主，雖各國數據顯示，檢疫10天具安全性，但國外疫情持續，中東、南亞、東南亞境外移入個案相對多，新制對社區影響值得觀察。

至於台灣邊境檢疫天數是否可能再縮短為10天以下，陳時中說，需考量入境人數是否對防疫旅館造成壓力，以及感染管控施行困難與否，10天檢疫新制將成為試金石，值得進一步觀察。

陳時中也以現在疫情嚴重的香港為例，如今境外個案數仍然非常高，再加上Omicron變異株傳播速度快的特性，導致香港疫情大爆發，對社會形成嚴重傷害，大家都不希望看到台灣步上香港爆發大流行的後塵，如何避免突發爆發情況，是未來全民需共同努力方向。

陳時中說，過去幾個月以來，在中央、地方的衛生、民政、警政等單位努力下，台灣本土疫情持續穩定控制，「幾乎可用奇蹟形容」，未來企業防疫朝向積極分流，避免大量匡列，以日常監測取代。

是否進一步鬆綁管制、修改疫調模式，或以快篩取代PCR，陳時中表示，確實是未來考量方向，但現在還不到討論階段，3月7日新制上路一段時間，若疫情維持穩定，才可能進一步考慮。（編輯：方沛清）1110302