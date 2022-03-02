桃園米迪幼兒園衍生2本土 陳時中：走向相對樂觀

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北2日電）國內今天新增2名COVID-19本土個案，皆與桃園米迪幼兒園衍生案有關，皆為居家隔離期間陰轉陽，案件走向相對樂觀。另外，境外移入47例，確診個案無新增死亡病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入（20例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

雖國際COVID-19疫情趨穩，但台灣四周國家疫情持續創新高，陳時中表示，近期境外旅客陽性率還是稍微偏高。因為3月7日起入境檢疫天數將縮短為10天，相信近日入境人數會較少，但推估3月7日新制上路後，入境人數可能再次升高，境外陽性率仍待多加注意。

今天新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於10多歲至20多歲。陳時中說，今天新增的案20682與案20563有關聯性，日前已公布的案20563是幼兒園群聚衍生家庭群聚個案的國小老師，個案為這名染疫教師的女友；另一名個案是國小染疫學生（案20617）的同班同學。

米迪幼兒園衍生案發生至今已累計26人確診，陳時中說，本案牽涉學校較多，再加上染疫學童家長來自各行各業，案例相對複雜，所幸衛生單位匡列接觸者範圍較廣，整起案件暫無出現非匡列對象確診，沒有新增個案在可傳播期間在社區活動，目前看起來疫情相對樂觀。

米迪幼兒園衍生案感染源仍然是外界關注議題之一，陳時中表示，最早確診的一家3口，媽媽與孩子（案20484及案20485）分別為最早發病與驗出N抗體陽性，代表較早染疫，為源頭可能性較高。

據指揮中心統計，國內監測期未滿、感染源待釐清的傳播鏈剩6條，分別為桃園米迪幼兒園案、新北涮涮鍋案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強版防疫旅館護理師、台中驗船師案、宗教協會衍生設計師案。（編輯：陳政偉）1110302