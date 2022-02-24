入境檢疫3/7起縮減為10+7 外籍商務客可申請來台

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（中央社記者賴于榛台北24日電）衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後發布新聞稿指出，居家隔離與入境檢疫措施，自3月7日起縮減為10+7。

這次也開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣的邀請單位申請入境。

衛福部表示，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，並自3月1日至31日適度放寬防疫措施；另自3月7起，先調整入境檢疫政策。

衛福部說，3月1日起疫情警戒標準將放寬戴口罩，高鐵及台鐵等運具內飲食，賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。

入境檢疫政策部分，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及4次快篩；另外居家隔離也同步縮減為10+7。1110224