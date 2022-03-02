桃園米迪幼兒園群聚增2例 市府：社區風險低

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園今天新增2例COVID-19本土病例，為米迪幼兒園群聚案相關居隔者。桃園市政府表示，截至目前與這起群聚案相關的社區採檢已達5280人、全數陰性，顯示社區風險較低。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案20682、20683），是由米迪幼兒園群聚案所衍生，均為匡列居隔2次採檢陰轉陽的個案。

桃市府表示，案20682為案20563所匡列居隔的非同住友人，案20683為案20617富林國小的同班同學，衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢；米迪幼兒園群聚截至昨天，不包含學校、職場等專案採檢，累計採檢5280人，全數陰性，顯示社區風險較低。

桃市府指出，這起群聚案截至今天已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共計16名學童確診，呼籲民眾須加強完整接種3劑COVID-19疫苗，提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢。

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桃市府表示，第25期公費疫苗預約接種自今天上午10時至3月4日中午12時開放分流預約，預計3月7日至3月13日施打，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務。

桃市府指出，除中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，明天上午9時至中午12時在觀音國小學生活動中心也設有社區臨時採檢站，民眾若曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。（編輯：戴光育）1110302