美CDC指風險族群可能要打第4劑 陳時中：台灣暫無急迫性

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美國研究顯示，風險族群恐得打第4劑。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣目前暫無此急迫性，但強調今年採購量都夠用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北12日電）美國研究顯示，打完第3劑BNT、莫德納疫苗後4個月，保護力將下降，風險族群恐得打第4劑。指揮中心指揮官陳時中表示，台灣目前暫無此急迫性，但強調今年採購量都夠用。

外媒報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）一項新研究顯示，民眾接種輝瑞BNT、莫德納等mRNA的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的加強劑（國內俗稱第3劑）4個月後，保護力會大幅下降。專家表示，長輩和免疫力低下族群可能得再打第4劑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內1月初才開始大規模接種第3劑，時間還很短，還沒有打第4劑的急迫性，未來若有需要規劃接種第4劑，今年度採購量都還夠用。

根據統計，昨天國內共接種35萬5968劑COVID-19疫苗；目前，第1劑涵蓋率82.24%、第2劑75.50%、第3劑28.56%，基礎加強劑0.76%。

因應疫情，各場所都要求民眾入內前必須掃實聯制，以利疫調進行，但卻有民眾發現，賣場的實聯制簡訊內竟自行加上廣告內容，是否可能開罰。

陳時中對此表示，實聯制簡訊中增加廣告，並未加重政府財務負擔，但他認為廣告應以公益性質為主，在此前提下增加辨識度，他不反對，不過實聯制簡訊中若新增廣告，可能會有穿插假訊息可能性、增加行政負擔，會請法制組研議是否開罰，避免訊息混亂。（編輯：屈享平）1110212