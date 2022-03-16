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疫情8/300

紐西蘭提前開放邊界 台灣人5月起可入境

2022/3/16 11:29
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（中央社威靈頓16日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登今天說，由於防疫措施領先全球，紐國成為「令人安心的造訪處」，紐國將提前解除嚴格的邊境管制。5月起，與紐國有免簽協議的台灣等地旅客將可入境。

阿爾登（Jacinda Ardern）告訴記者：「我們準備再度迎接全世界。」

阿爾登說，接種疫苗的澳洲人4月起可造訪紐西蘭，入境後無須隔離或自主管理，這比原定的7月開放提前許多。

與紐西蘭有免簽協議的國家，包括日本、新加坡、韓國、台灣等北半球主要市場，旅客5月1日起也能循上述方式入境。

阿爾登說，這項變革有如為紐西蘭掙扎求存的觀光業注入強心針。

「我們準備安全地邁向疫情管理的新篇章，這項變革帶來龐大的經濟機會。」

紐西蘭2019年有389萬外國遊客造訪，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球後，2020年3月起關閉邊界。

疫情前觀光業是紐西蘭經濟主力，年產值160億紐元（109億美元），其中4成來自澳洲旅客貢獻。

10月前邊境預料不會完全開放，但阿爾登說，時程也有可能提前。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110316

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