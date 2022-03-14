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疫情12/300

入境檢疫期 陳時中：朝7、5、3天規劃

2022/3/14 20:22（3/14 20:49 更新）
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中央疫情指揮中心指揮官陳時中14日晚間表示，入境檢疫期將朝7天、5天、3天規劃。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中14日晚間表示，入境檢疫期將朝7天、5天、3天規劃。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間表示，入境檢疫期將朝7天、5天、3天規劃，未來一個多月若疫情穩定可望減至7天，但觀光旅遊要到達自由開放的程度「5月恐怕還太早」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天晚間出席台北市旅館商業同業公會第16屆第一次會員大會晚宴，致詞與接受媒體聯訪時皆提及入境檢疫議題。

目前入境檢疫期為10天，陳時中表示，接下來朝7天、5天和3天規劃，未來一個多月若疫情穩定，可能會往7天走。

不過陳時中也表示，旅遊與疫情若要完全切得乾乾淨淨，成本太高，現在只能逐步縮短檢疫天數，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫期改為7天，可能會漏掉3.5%確診者；5天則會漏掉20%確診者，「這時候挑戰就開始」。

陳時中說，以旅遊行程而言，若檢疫天數無法縮減到5天以內，效益都很低，而以國內外疫情現況，旅遊要達到自由、開放的程度「5月恐怕還太早」。

有業者提出「357」鬆綁，希望3月開放商務、5月開放入境旅遊、7月開放出境旅遊。但陳時中認為疫情瞬息萬變，很難用時間訂定開放順序，而開放後的自主應變、若旅館員工或客人染疫該如何處理，都要持續跟旅館同業公會討論。

至於旅遊泡泡，陳時中說，要看業者如何規劃，國際疫情與該國家PCR準確度也要列入考量，目前很難預估會有哪些國家。（編輯：李錫璋）1110314

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