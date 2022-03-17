習近平：堅持動態清零 盡快遏制疫情擴散蔓延

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（中央社台北17日電）中國COVID-19本土疫情嚴峻，中共總書記習近平今天主持召開中央政治局常委會，要求堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭，並最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

央視新聞報導，中共中央政治局常務委員會17日召開會議，分析COVID-19疫情形勢，部署「從嚴抓好疫情防控工作」。習近平主持會議並發表重要講話。

習近平強調，「堅持就是勝利」。各地區各部門各方面要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱巨性、反覆性，進一步動員起來，統一思想，堅定信心，堅持不懈，抓細抓實各項防疫工作。要始終堅持人民至上、生命至上，「堅持科學精準、動態清零，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。

他說，要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。

習近平還說，要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」

據報導，會議指出，近期中國大陸本土聚集性疫情呈現「點多、面廣、頻發」的特點。要壓實四方責任，落實四早要求，「從嚴從實開展防控工作」，加強對疫情重點地區的防控指導，快速控制局部聚集性疫情。

會議強調，要保持民眾正常生產生活平穩有序，做好生活必需品生產供應，保障好民眾就醫需求。要加快疾控體系改革，擴大重點人群監測覆蓋面，完善多渠道監測預警機制，全面提升疫情監測預警和應急反應能力。

會議還強調，要壓實口岸地區防控責任，充實口岸防控力量，健全常態化防控機制，補齊短板弱項，築牢外防輸入防線。要加強學校等重點場所常態化防控，壓實主體責任，做實做細防控措施和應急預案。

會議要求，各地區各部門各方面要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，黨政同責，齊抓共管，做到守土有責、守土盡責，提高防疫本領。「要加強組織領導，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作。」

會議還要求疫情較為嚴重的地方，黨政主要領導和各級領導幹部要把防疫工作放在第一位，盡銳出戰，決戰決勝。要強化督查問責，對失職失責導致疫情失控的要立即依紀依規查處，嚴肅問責。

中國大陸這一波Omicron變異株疫情持續嚴峻，自2月10日迄今，累計本土病例已逾2萬例，疫情蔓延28個省份，僅新疆、西藏、寧夏仍維持「清零」。

外界關切中國會否調整防疫政策之際，習近平最新的指示依然堅持「動態清零」。

他今天在會中仍稱，中國堅持「外防輸入、內防反彈」，不斷提升分區分級差異化精準防控水平，快速有效處置局部地區聚集性疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。

習近平說：「我國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，充分體現了我國防控疫情的堅實實力和強大能力，充分彰顯了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢。」（編輯：楊昇儒）1110317