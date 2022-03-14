中國為何堅持疫情清零 專家指醫療資源不足不均

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（中央社記者張淑伶上海14日電）中國抗疫專家張文宏解釋為何中國當前對疫情仍須堅持「社會面清零」，因為各地無論是心理上還是社會資源配置上，都還未做好準備。現在開放必會出現醫療資源擠兌和許多死亡。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏凌晨在社群平台微博發文，指當下中國正進入對抗COVID-19疫情兩年以來最困難的時期，中國大陸和香港大多數都是同一株Omicron病毒變異株。

他說，中國這波疫情目前處於「指數級上升初期」。今年前兩個月份一直處於散發病例低水準流行中，總病例數都在200例之內。但是3月初以來，從3月1日的每日119例到3月12日的每日3122例只用了11天的時間，這還是在全國性不放鬆對COVID-19防控的態勢下發生的。

他和香港大學的病毒學家討論後，都認為病毒的毒力已明顯降低。上海近6個月收治的2266例病例中，大多數是海外輸入性病例，94%打過疫苗。這2266個病人中，重症的只有0.1%，需要插管的危重症和死亡的一例也沒有。

他並以香港、新加坡和英國數據表示，不打疫苗不一定有事，「但是有事的絕大多數都是沒有打過疫苗的」。

儘管COVID-19的病毒病死率已經很低，在有些國家其病死率已經低於流感。但是中國如果現在迅速開放，會引起短時間內大量人群的感染，「即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克」。

他表示，現在中國高齡和患有基礎疾病的人群中，相當高的比例由於害怕疫苗接種的副作用，還沒有充分接種，一旦普遍感染，後果不堪設想。

他認為，從最近全國各地的疫情應對情況看，無論是在心理上還是社會資源的配置上，還沒有做好應對大量病例同時出現的準備。現在全面開放一定會出現醫療資源擠兌，造成難以預計的過度死亡。

因此，他認為近期中國繼續採取社會面清零策略，將傳播極快的Omicron疫情壓制在完全可控的水準非常重要。「但這並不意味著我們會持久性地採取封城和全檢測的策略。」

根據中國國家衛健委官網，截至13日，中國14億人口已經接種了近31.9億劑次的疫苗。有記者日前問張宏文，為何中國人已經接種了這沒多疫苗還不能「躺平」（放任不管），但他在這篇貼文中說，中國很多準備都還沒做好，所以不能「躺平」。

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他認為這些接下來應該加強做的事包括：老年人普遍的第3針接種，以及「更好的疫苗」與疫苗接種策略；可以廣泛供給的口服藥物；可以負擔得起的廣泛提供的居家檢測試劑；得到有效訓練和預演的分級診療策略；未來居家隔離的流程，下一次更大規模輸入與本土疫情疊加時所需的完整防控體系和充足醫療資源的準備等。

香港大學去年底的研究已經指出，兩劑科興疫苗後追打BNT疫苗才足夠抵禦Omicron。而在中國，多數人打的是科興和國藥的滅活類型疫苗。中國一直到2月19日才開放完整接種疫苗之外的加強針混打，而且至今沒有批准進口效果較好的mRNA類型疫苗。（編輯：吳柏緯）1110314