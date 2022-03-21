3/21本土增5例4人與嘉義婚宴群聚有關 境外增93例[影]

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中4人與嘉義婚宴群聚有關，另增境外移入93例，無新增死亡病例。（編輯：李明宗）1110321

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增121例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及118例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（38例）、印尼（10例）、美國（7例）、菲律賓（6例）、香港（5例）、阿拉伯聯合大公國、新加坡、英國、加拿大、泰國及西班牙（各2例）、模里西斯、日本、馬來西亞、埃及、突尼西亞、柬埔寨、印度、韓國、衣索比亞、荷蘭及肯亞（各1例）移入，另29例調查中。入境日介於今（2022）年2月2日至3月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,730,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,708,278例排除），其中21,905例確診，分別為6,348例境外移入，15,503例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）