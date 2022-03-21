疫情持續蔓延 中國新增本土病例破4000

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（中央社台北21日電）據中國衛健委通報，20日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1947例，另有本土無症狀感染者2384例。吉林省吉林市今天起封城4天，上海市則持續密集執行核酸檢測。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2027例。其中境外輸入病例80例，本土病例1947例。

吉林省疫情嚴峻，通報確診病例達1542例，其中長春市1079例、吉林市452例、四平市8例、延邊朝鮮族自治州2例、松原市1例。吉林市政府昨晚宣布，全市自21日凌晨0時至25日凌晨0時實施4天的「全域靜態管理」。其中「封控區」居民禁止出戶（出門），「管控區」人員禁止出單元（單棟樓）。

除了確診病例之外，中國20日新增本土無症狀感染者達2384例，其中上海734例最多。

上海市衛健委主任鄔驚雷昨天表示，16日至17日對重點區域的核酸篩查就達1400多萬人次、18日至19日對非重點區域的篩查達2100多萬人次。

多個區規定，今天起未來7天內，民眾上班需要持16日至20日任一天的核酸檢測陰性報告。

此外，還有多地在經過2輪的核酸檢測後並未解封，當局依檢測結果風險判斷，對這些小區持續安排到第4輪、第5輪的核酸檢測。這些居民只能依照臨時通知持續待在家中。

另據通報，在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有27萬7058例，其中3萬4493例已出院，死亡5896例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1110321