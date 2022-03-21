台南增1本土確診 醫院住宿長照探病禁令延至3/25

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市今天新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，為3月11日公布個案的家人，隔離期滿前採檢陽性確診，台南市府並宣布醫院及住宿式長照機構禁止探病延長到25日。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，台南今天新增一名新營區60多歲女性本土病例（案22086），她是11日公布的新營區30多歲男性個案21297的母親，因案21297於3月11日確診而被匡列為居家隔離者，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，Ct值29.85。

台南市衛生局表示，案22086為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，沒有活動足跡，社區傳染風險較小。

台南市政府原定自3月15日起市內各醫院、住宿式長照機構禁止探病及探視到明天止，台南市衛生局今天指出，因國內近日仍有零星本土個案，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定的例外情形，全面禁止探病、探視延長至3月25日。

台南市衛生局指出，即日起至25日，台南市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、市府辦理活動上台合照等都應全程戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。（編輯：戴光育）1110321