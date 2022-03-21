嘉義婚宴群聚增4人確診 疫情擴至雲林

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）國內今天新增5例COVID-19本土個案，其中4名確診者與嘉義婚宴群聚有關，甚至出現雲林病例；另外旅遊團衍生案也新增1名居家隔離期滿前採檢確診的台南個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天公布，國內新增98例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及93例境外移入（42例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。今天新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於50多歲至60多歲。

莊人祥說，今天新增的4名與嘉義婚宴群聚有關確診者，皆曾出席3月13日的嘉義婚宴，匡列接觸者採檢陽性，Ct值介於15至24，個案居住地包含嘉義市2例、嘉義縣及雲林縣各1例。

針對發生群聚疫情的嘉義婚宴，地方衛生單位已匡列與日前公布的案21792有關的婚宴賓客，接觸者採檢235人，其中9人檢驗結果為陽性、205人陰性，其餘21人檢驗中。據指揮中心統計，嘉義婚宴衍生群聚全案已累計10人確診。

另外，南部旅遊團衍生案今天也新增1名個案，為日前公布的與東山玉米節有關個案（案21297）的媽媽（案22086），為居家隔離期滿前採檢確診，Ct值為29.9。據統計，全案已累計30人確診。

據指揮中心統計，國內尚在監測期內待釐清源頭的傳播鏈還有5條，包含嘉義婚宴群聚、桃機清艙人員群聚、桃園米迪幼兒園群聚、五分埔服飾店染疫店員及雙北親友群聚。（編輯：陳仁華）1110321