嘉義婚宴群聚定序與新北設計師案相近 續查接觸史

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）嘉義婚宴群聚指標個案（案21792）病毒基因定序出爐，序列與新北設計師案最相近，研判嘉義群聚應與這條傳播鏈有關係，案21792及更早發病的案22137是源頭可能性高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停歇，尚在監測期內待釐清源頭的傳播鏈還有5條，包含嘉義婚宴群聚、桃機清艙人員群聚、桃園米迪幼兒園群聚、五分埔服飾店染疫店員及雙北親友群聚。其中嘉義婚宴衍生群聚全案已累計10人確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，據實驗室最新個案定序結果，嘉義婚宴群聚指標個案（案21792）全序列定序與新北設計師案最相近，這條傳播鏈近期來有擴大至南部遊覽車旅行團衍生復健巴士及醫院群聚。

羅一鈞說，嘉義婚宴群聚來源應該與新北設計師傳播鏈有關係，但究竟個案間的接觸史為何，仍待詳查。此案中除案21792是在3月14日發病，今天公布的個案（案22137）發病日更早，在3月13日就出現症狀，是參與婚宴當天就有症狀，上述兩個案已列入詳查對象。（編輯：管中維）1110321