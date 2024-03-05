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2024東京食品展開幕 8家嘉市好店站上國際舞台

2024/3/5 15:15（3/6 09:16 更新）
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2024東京國際食品展5日開幕，嘉義市長黃敏惠（2排左，紅衣）帶領8家「嘉市好店」品牌業者參展，將在地優質產品介紹給日本及國際市場。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月5日
2024東京國際食品展5日開幕，嘉義市長黃敏惠（2排左，紅衣）帶領8家「嘉市好店」品牌業者參展，將在地優質產品介紹給日本及國際市場。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月5日
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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）2024東京國際食品展今天開幕，嘉義市長黃敏惠帶領8家「嘉市好店」品牌業者參展，並以「分享最好的給家人」心情，介紹參展品牌，讓「嘉市好店」品牌站上國際舞台。

嘉義市政府發布新聞稿指出，黃敏惠今年再度獲邀參加在日本東京食品展台灣館的開幕活動，她致詞表示，嘉義市運用在地食材，在得天獨厚的北回歸線溫暖陽光下，注入設計與創新，展現嘉義文化與特色。

黃敏惠表示，食品展的精神是令人感動，大家一起將台灣好物推廣出去，嘉義市更以對待家人的心意，端出嚴選美食，主打安心認證、地方特色及品牌力，結合設計美學的優質產品，介紹給日本及國際市場。

黃敏惠化身品牌代言人，介紹參展品牌，她說，嘉義市座落在阿里山門戶入口與北回歸線上，造就優質農產品，包括知名的林聰明沙鍋魚頭小聰明拌麵、精挑細選來自阿里山的里響咖啡、嘉義本地生產的黑豆，以古法釀造540日的義興嘉釀。

另外還有歷經不斷試驗、研發栽培成的台農82號嘉義幸福米；用創新手法重新詮釋台灣米點心的「奮起福」米磚；用台灣產紅蔥頭與鵝油混搭出的金蔥鵝油；堅持永續自然環境，來自8種蜜源香甜的「皇鶴蜂蜜」；以健康高營養蛋白植物肉替代豬肉脯製作出的阿里山Q餅。

嘉義市建設處長田長沛指出，打入日本市場不是一蹴可幾，但透過不斷參加國際食品展累積國際買主的信任目光，並創造市場商機，累積國際競爭力。（編輯：郭諭儒）1130305

#黃敏惠
#嘉義市
#田長沛
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