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高端屆效損失30億？陳時中：不會大量過期銷毀

2022/3/7 16:50（3/7 18:21 更新）
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指揮中心指揮官陳時中7日表示，高端疫苗不會出現大量過期銷毀狀況。圖為民眾接種高端疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中7日表示，高端疫苗不會出現大量過期銷毀狀況。圖為民眾接種高端疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）國內COVID-19疫苗接種意願下降，各廠牌疫苗陸續面臨屆效，外界憂高端屆效報廢將損失30億元。指揮中心指揮官陳時中今天表示，高端疫苗不會出現大量過期銷毀狀況。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪近日在臉書（Facebook）提到，北市聯醫接獲指示，需多打高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，質疑現有279萬劑如果過期，政府很可能損失30多億元。她可以理解疫苗的買進無法詳實評估實際需求，不解高端為何不可分批採購。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，在今年6月3日前，高端將分批交貨28萬多劑疫苗，以目前一天接種3000至5000劑高端疫苗速度，6月底基本上可打完，現階段高端疫苗沒有大量過期危機，無須擔心大量銷毀狀況發生，8至11月會再陸續分批交貨。

據指揮中心最新統計，莫德納（Moderna）疫苗、AZ疫苗及高端疫苗都剩餘約250萬劑，BNT疫苗約48萬至49萬劑。陳時中說，因為國內AZ疫苗施打量非常低，現階段只AZ最可能有施打不完的問題。若有其他國家提出需求，將捐贈AZ疫苗。

陳時中說，現在各界都非常關心COVID-19疫苗是否過期，他強調會盡量在疫苗效期內做最大化運用，若疫苗過期也一定會銷毀，不會讓民眾接種過期貨。超額準備疫苗有其必要性，「現在這樣做，未來也會這樣做」。

指揮中心統計，3月5日至6日國內COVID-19疫苗接種約14萬多劑，疫苗涵蓋率第1劑為82.96%，第2劑為77.17%，第3劑分為免疫功能低下或受抑制的病人的基礎加強劑接種率0.82%、一般人的追加劑接種率44.40%。

陳時中說，長者接種率稍低，主要是擔心不良反應，尤其可能因網路以訛傳訛，產生不安，再加上台灣疫情穩定，提醒高齡染疫者重症、死亡率高，打疫苗絕對是利大於弊。

指揮中心發言人莊人祥強調，據衛福部食藥署不良事件通報分析，台灣所使用的各廠牌疫苗都很安全，不論接種第1、2、3劑疫苗者都是沒有安全疑慮訊號。國內施打第3劑疫苗後，出現心肌炎個案共13例，其中11例為年輕族群，仍待進一步釐清因果關係。（編輯：管中維）1110307

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