機組員打滿3劑檢疫鬆綁 3/7起長程航班改為5+5

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心1日宣布，7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從5+9改為5+5。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北1日電）指揮中心今天宣布，3月7日起打滿3劑COVID-19疫苗滿14天的機組員，長程航班入境檢疫從「5+9」改為「5+5」，短程航班則從7天自主健康管理改為自我健康監測。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向輕症化，各國防疫規定相繼鬆綁，台灣也將於3月7日起鬆綁檢疫規定，入境檢疫將從14天縮短為10天，機組員檢疫規定也將鬆綁。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，3月7日起，凡是接種過3劑COVID-19疫苗滿14天的國籍航空機組員，無論長短程航班，檢疫規定均鬆綁，未接種第3劑者檢疫規定不變。

根據現行規定，長程航班入境檢疫規定為「5+9」，即5天居家檢疫加上9天加強自主健康管理。

莊人祥說，未來接種過3劑疫苗滿14天者將鬆綁為「5+5」，即5天居家檢疫加上5天自主健康管理，可1人1戶，搭配密集採檢，但入住防疫旅館或公司宿舍者，入境時可少做1次PCR。

短程航班方面，目前規定為7天自主健康管理，期間如果沒有出現任何症狀，可搭乘大眾運輸工具，全程須正確佩戴醫用口罩，但禁止聚餐，同樣也要頻繁採檢及快篩。

莊人祥指出，未來接種過3劑疫苗滿14天者將鬆綁為7天自我健康監測，可正常上班、上學、搭大眾運輸工具。

烏克蘭陷入戰火，旅烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場。

莊人祥表示，自指揮中心要求入境者提供PCR陰性報告以來，從未明令沒有檢驗證明就不能上機，而是提供一份表格，讓民眾向航空公司說明無法提供報告的原因，並請航空公司在安排座位時，與其他有證明的旅客進行區隔。

莊人祥說，據統計，1月4日以來未持報告入境的人共有631人，這次事件可能是航空公司誤解所致，會請民航局溝通。（編輯：張雅淨）1110301