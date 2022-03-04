大樓居檢1人1戶需有2部電梯？莊人祥：無此規定

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北4日電）有竹北民眾想在自家居家檢疫，卻因只有1部電梯遭地方公所認定不符1人1戶。指揮中心發言人莊人祥今天表示，1人1戶規定並未要求2部電梯，將彙整問答集供各界參考。

隨全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向輕症化，各國紛紛鬆綁防疫措施，台灣3月7日起也將入境檢疫天數從14天縮短至10天，可1人1戶居家檢疫。

不過，近日有竹北民眾反映，他住的大樓有獨立門牌，但因只有1部電梯，遭地方公所認為不符合1人1戶規定，不得在家檢疫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會中表示，根據指揮中心規定，只要與其他樓層、其他建物有不同的對外出入口，而且生活範圍沒有和非檢疫者相通，有獨立水電、瓦斯、衛浴等基本生活需求，就符合1人1戶規定。

莊人祥說，在出入口規定方面，一層樓只要有一個出入口即可，也沒有要求要2部電梯才能算1人1戶。

莊人祥指出，考量各地住宅樣態多元，會和地方衛生局搜集不同樣態後作出定義，也會將可能遇到的問題彙整成問答集，原則將以指揮中心的規定辦理，若有模糊的地方才由地方政府認定。

因應機組員檢疫規定3月7日起也將鬆綁，傳指揮中心發文要求航空公司派人察看機組員快篩情形，也得到居家檢疫者住處關懷，引發機組員反彈。

莊人祥說，不只機組員，一般民眾若要居家檢疫，民政單位也會派人到住處關懷，如果無法符合1人1戶或沒有人力查核，就住到防疫旅館或公司宿舍。（編輯：管中維）1110304