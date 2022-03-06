入境檢疫與外籍商務人士入境新規 桃機不受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）邊境管制措施將放寬，7日起入境檢疫天數縮短為10天，開放非本國籍商務人士入境規定，桃園國際機場國境單位今天表示，桃園機場相關的檢疫沒有影響，作業方式和以往相同。

國境單位表示，一般入境民眾，需在線上填寫電子入境檢疫系統，並經由機場檢疫人員審核，完成健康宣告及深喉唾液採檢後，搭乘防疫車輛前往防疫旅宿，或可落實1人1戶的自宅及親友住所完成檢疫。

另外，對於抵台時須進行「落地採檢」的旅客，包括長程航班的歐美、中東、紐澳，以及短程航班的印度、東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡），則一樣於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。

國境單位指出，檢驗結果為陰性者，接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿，或是可落實1人1戶的自宅及親友住所完成檢疫；檢驗結果陽性者，將指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。

衛生福利部日前表示，經評估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Omicron特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，並自3月1日至31日適度放寬防疫措施；另外自3月7起，先調整入境檢疫政策。

入境檢疫規劃從7日起縮短居家檢疫天數，由現行14+7縮減為10+7（居家檢疫10天+自主健康管理7天），期間須2次PCR檢測及5次快篩；居家隔離規劃自3/7起縮短居家隔離天數，由現行14+7縮減為10+7（居家隔離10天+自主健康管理7天）。

另外，衛福部也開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由台灣的邀請單位申請入境。

國境單位表示，其中外籍商務人士必須先去台灣駐外館處申請商務的特別入境許可（簽證），中港澳必須先向移民署申請入台證，因此會由航空公司檢查確認是否已經取得特別入境許可或入台證，也請民眾多加留意。（編輯：李錫璋）1110306