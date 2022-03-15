更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭總統顧問：戰事可能在俄羅斯5月耗盡資源後結束
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

1922疫苗預約第27期供98.5萬劑 3/16上午10時起分流開放

2022/3/15 14:28（3/15 14:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1922公費疫苗預約平台第27期於16日至18日開放分流預約。圖為10日台北車站疫苗接種站排隊人潮。（中央社檔案照片）
1922公費疫苗預約平台第27期於16日至18日開放分流預約。圖為10日台北車站疫苗接種站排隊人潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）指揮中心今天宣布，明天起開放第27期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出98.5萬劑接種名額，以莫德納72.5萬劑最多，3月21日至27日施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，1922公費疫苗預約平台第27期將於16日至18日開放分流預約，主要提供第3劑疫苗，凡是1月2日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，21日至27日施打。

莊人祥說，55歲以上民眾將於明天上午10時起開放預約、38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至18日中午12時。

莊人祥指出，目前全台約有474.2萬人符合接種資格，第27期將提供98.5萬劑接種名額，包括AZ疫苗2萬劑、BNT疫苗12.4萬劑、莫德納（Moderna）疫苗72.5萬劑、高端疫苗11.6萬劑。

根據指揮中心統計，昨天國內接種7萬2290劑COVID-19疫苗，累計接種4865萬83劑，第1劑涵蓋率83.21%、第2劑涵蓋率77.68%、第3劑涵蓋率46.92%，基礎加強劑接種率0.81%。（編輯：管中維）1110315

延伸閱讀
3/15本土零確診、無死亡 境外移入增39例虎尾高中學生足跡與確診者重疊 全校下午預防性停課中國新一波疫情破萬人確診多處封城 逾60官員被問責第24期疫苗逾57萬人預約 25日中午12時截止莫德納疫苗供貨不足 金門縣府建議打BNT柯文哲爆有莫德納疫苗過期 蔡炳坤：11瓶送回給中央
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀