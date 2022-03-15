1922疫苗預約第27期供98.5萬劑 3/16上午10時起分流開放

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）指揮中心今天宣布，明天起開放第27期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，將釋出98.5萬劑接種名額，以莫德納72.5萬劑最多，3月21日至27日施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，1922公費疫苗預約平台第27期將於16日至18日開放分流預約，主要提供第3劑疫苗，凡是1月2日前已完整接種2劑疫苗且間隔滿12週的18歲以上民眾都符合接種資格，21日至27日施打。

莊人祥說，55歲以上民眾將於明天上午10時起開放預約、38歲至54歲民眾中午12時起開放預約，18歲至37歲民眾下午2時起開放預約，可預約至18日中午12時。

莊人祥指出，目前全台約有474.2萬人符合接種資格，第27期將提供98.5萬劑接種名額，包括AZ疫苗2萬劑、BNT疫苗12.4萬劑、莫德納（Moderna）疫苗72.5萬劑、高端疫苗11.6萬劑。

根據指揮中心統計，昨天國內接種7萬2290劑COVID-19疫苗，累計接種4865萬83劑，第1劑涵蓋率83.21%、第2劑涵蓋率77.68%、第3劑涵蓋率46.92%，基礎加強劑接種率0.81%。（編輯：管中維）1110315