虎尾高中學生足跡與確診者重疊 全校下午預防性停課

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）虎尾高中今天在官方網站公告，因有同學發現自己與確診者案21440 足跡部分重疊，通報師長今天自行請假在家，學校為求校園安全，宣布今天下午預防性停課，同時清消。

虎尾高中指出，有學生昨天晚上觀看新聞時發現自己5日的足跡與案21440（桃園市）重疊，因此通報學校，衛生局安排學生到醫院進行快篩。

虎尾高中強調，學校目前沒有確診者，與確診者足跡重疊的學生今天請假，請大家放心，但為求校園環境安全無虞，除平日例行性消毒工作，學校今天下午進行預防性停課，另請專業廠商進入校園進行全面性環境清消。

虎尾高中提到，今天中午用餐時學生全面使用防疫隔板，中午12時30分開始離校，下午預防性停課，明天恢復上課，另外宿舍也要清消，今天夜間部開放住宿。

虎尾高中提醒學生如有出現發燒、腹瀉、上呼吸道或味嗅覺異常，請立即告知導師及健康中心，以利後續關心追蹤；至於今天下午的課程將擇期補課，上課方式可能是線上或是實體授課。（編輯：陳仁華）1110315