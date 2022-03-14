基隆增1確診曾到火鍋店用餐 匡列22人隔離

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市今天新增1例確診病例，案21497為20多歲女性，昨天晚間曾到基隆市某火鍋店用餐，衛生局已匡列包含個案同事、同住家人、火鍋店員工及客人共22人居家隔離篩檢。

基隆市政府下午發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案21497因出現發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑篩檢結果為陽性，昨天深夜11時主動打電話通報衛生局，衛生局立即安排至衛生福利部基隆醫院篩檢，報告今天凌晨1時30分出爐，篩檢結果為陽性，已將個案收治在基隆醫院。

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經衛生局初步疫調，個案為20多歲女性，自述在台北工作，職場有4名同事一同工作，已通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調，至於個案的同住家人有公婆、小叔、丈夫、兒子共5名，經安排PCR核酸檢測結果都是陰性，衛生局已安排1人1戶居家隔離。

至於公開場所部分，經初步疫調，個案昨天晚間8時許曾到基隆市某火鍋店用餐，衛生局已匡列9名火鍋店員工及4名同時段用餐的客人共13名居家隔離並安排篩檢。衛生局表示，已在第一時間匡列相關人員，並深入疫調，持續找出相關接觸者並釐清可能的感染源。（編輯：李錫璋）1110314