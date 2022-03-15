桃園確診者涉足雲林 衛生局匡列13接觸者二採

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）中央流行疫情指揮中心14日公布新增75例COVID-19確診病例，其中案21440（桃園市）曾在4日到6日涉足雲林縣餐廳、科技大學等處，雲林縣衛生局已匡列13名接觸者，今天將安排第2次採檢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，案21440為32歲男性，平時居住於桃園市，3日出現喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，12日因友人（案21359）確診，匡列為接觸者並採檢，採檢結果PCR陽性，於13日確診，已安排於醫院治療。

經調查案21440的足跡，他曾在4日到6日涉足雲林縣的餐廳、科技大學、觀光工廠和超商等處；雲林縣衛生局已經匡列13人居家隔離、14人自主健康管理，日前安排採檢結果PCR陰性。

曾春美指出，今天將安排第2次採檢，如果仍是陰性，預計明天可以解除隔離，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消。

科技大學發布新聞稿提到，今天接獲雲林縣衛生局通報，5日有確診者足跡，已完成場域清消作業，目前學校無確診者；學校會加強校內宣導，請全校教職員生進行自我健康監測，每日量測體溫、確實配戴口罩，如出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或需要快篩，應通報校內環安衛保單位，並儘速就醫。（編輯：陳仁華）1110315