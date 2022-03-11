防醫護被匡列人力短缺 打滿3劑疫苗符合3條件者可免隔離

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指揮中心11日宣布，未來打滿3劑疫苗的醫護若無症狀、採檢陰性且非高風險接觸者，可免居家隔離，繼續工作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）為防醫護接觸確診者遭隔離致人力短缺，指揮中心今天宣布，未來打滿3劑醫護若無症狀、採檢陰性且非高風險接觸者，可申請免居家隔離，繼續工作，但不適用國外返台者。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，為防醫護因接觸確診個案遭居家隔離，導致人力短缺，中央流行疫情指揮中心宣布調整「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，未來同樣是接觸確診個案但無症狀的醫護，將依是否打滿第3劑疫苗，做為鬆綁隔離規定的依據。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，打滿3劑滿14天者經1次核酸檢驗陰性後，即可返回工作，並於第3、7、10日各再進行1次採檢，此後比照居家隔離者於自主健康管理期間的相關採檢規定。

羅一鈞指出，至於沒有打滿3劑疫苗者，則須居家隔離7天、期滿時再次進行核酸檢驗，確認陰性後即可返回工作，第10天再採檢1次，並改為自主健康管理期間。

打滿3劑滿14天的醫護人員，經1次核酸檢驗陰性後，即可返回工作。（指揮中心提供）

他解釋，去年疫情嚴峻時期，國內許多醫院發生院內感染事件，導致醫護被匡列、居家隔離，無法好好照顧患者，今年以來雖有4家醫院出現確診個案或院內感染，但北部3家醫院有2家僅1名護理人員確診，另一家僅2人確診，如今的台南某醫院也沒有陰轉陽的狀況發生。

羅一鈞說，因應目前多數醫護都已打滿3劑疫苗，為防醫護因隔離導致照護人力不足，可向地方衛生機關申請提早返回職場。

不過，羅一鈞強調，若是高傳播風險的密切接觸者、非屬必要性的工作人員、免疫不全等工作人員均不適用這項新規定，出國返台的醫護也不適用。

指揮中心呼籲，醫療、長照機構應訂有人力備援計畫，評估人力需求及適當配置，落實感染管制措施，以因應可能遭遇的人力困境，共同嚴守醫療防線。

有媒體詢問，警消也屬於維護社會秩序必要工作人員，是否可望比照醫護隔離鬆綁措施。

指揮中心發言人莊人祥表示，警消、公務人員以及其他必要人力若有鬆綁隔離措施需求，可提至指揮中心由專家討論。

至於雙北、桃園、高雄何時開放探病，羅一鈞說，指揮中心每週都會針對各縣市進行風險評估，目前雙北、桃園、高雄仍屬中風險以上，因此暫不開放探病，未來若疫情降溫，會再滾動式調整。（編輯：管中維）1110311