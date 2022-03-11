3/11本土增7例 雙北家庭群聚感染源待釐清

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）指揮中心今天表示，雙北出現一起家庭群聚，匡列107名接觸者，感染源待釐清；旅遊團復康巴士案增4人染疫，另經病毒定序確認，台南某醫院2名藥事人員均為同起群聚。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例新增7例，其中4例與旅遊團復康巴士案有關，另3例為雙北市一起家庭群聚，感染源待釐清。

莊人祥表示，本土個案中包括一起雙北市家庭群聚，感染源待釐清，這個家庭中40多歲的爸爸（案21260）住在新北市，3月9日出現症狀、自行快篩陽性，後來再到醫院採檢確診、Ct值14.4。

莊人祥指出，疫調團隊進一步匡列107人，已有96人採檢，其中2名住在台北市的非同住家人（案21295、案21296）確診，累計3人染疫。

莊人祥另指出，另有本土4例個案均在台南，與旅遊團復康巴士群聚案有關，其中2人為確診個案的鄰居，到社區採檢站檢驗確診；另2例為友人，曾和染疫藥事人員（案21083）足跡重疊，都曾參與同場活動。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據最新病毒基因定序，台南某醫院2名藥事人員病毒序列均與宮廟旅遊團、高雄自助餐個案相同，確認為同起群聚。

這起旅遊團復康巴士群聚案源自高雄一家自助餐廳，一路蔓延至宮廟旅遊團、復康巴士及台南某醫院，今天再增4例確診，累計24人染疫。（編輯：管中維）1110311

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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