比照歐美打過疫苗免隔離？ 陳時中：除非新藥出爐

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立委關切台灣是否可能打過疫苗就免隔離，陳時中表示除非新型藥物出爐，台灣不會這樣做。圖為旅客入境搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北8日電）邊境管制鬆綁昨天上路，國民黨立委洪孟楷今天在立法院會質詢時問，今年底前是否未來可能跟歐美國家一樣，打過疫苗就免隔離。衛生福利部長陳時中備詢表示，台灣大概不會這樣做，除非新型藥物出爐。

指揮中心公布，自3月7日起推行邊境管制鬆綁措施，包含入境檢疫天數縮短至10天，開放商務客來台，並比照縮短檢疫。立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，去年世界衛生組織曾表示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不可能全部根除，未來必須跟病毒共存，而蘇貞昌曾於1月說過未來不排除跟病毒共存；7日起鬆綁檢疫至10天，未來若達到什麼樣的門檻，會進一步開放。

蘇貞昌表示，有很多國家守不住所以與病毒共存，以前他確實也有用「與病毒共存」這個詞，但現在是經濟與防疫併行的台灣模式。

洪孟楷詢問，疫苗第三劑施打率達到什麼程度會開放下一步。

陳時中表示，大概會抓至少一半，但這不是充要條件，主要仍端看4個方向，包含中央地方政府與企業與個人自主應變防疫能力、疫苗施打率、國際疫情與開放後自主快篩的遵從度與染疫率。

陳時中表示，邊境檢疫從14天降至10天非常安全，下一步是降到7天，但檢疫改為7天就有相對應挑戰；檢疫7天對台灣觀光仍不具吸引力，可能要降到5天或3天，但這挑戰很大。

洪孟楷追問，今年底前是否未來可能跟歐美國家一樣，打過疫苗就免隔離。

陳時中表示，台灣大概不會這樣做，除非新型藥物出爐。（編輯：林興盟）1110308